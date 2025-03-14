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Spor

Avrupa şampiyonu milli atıcılar, yurda döndü

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı ülke sıralamasında zirvede tamamlayan Türkiye Milli Atıcılık Takımı, yurda döndü.

Salih Ulaş Şahan  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Avrupa şampiyonu milli atıcılar, yurda döndü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak genel klasmanın zirvesinde yer alan ay yıldızlı atıcılar, İstanbul aktarmalı olarak Ankara'ya geldi.

Sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, İsmail Keleş, Mustafa İnan, Mert Nalbant, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Murat Örgün; Esenboğa Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda, "Başarı bekliyorduk ama bu kadarı bizim için de sürpriz oldu. Tarihte ilkleri yaşadık. İlk defa bir kadın sporcu Avrupa'da 5 madalya kazandı, şampiyon oldu. Karışık takımlarda da ilk kez şampiyon olundu. Bizim için ilkleri yaşadığımız bir turnuva oldu. Çok keyifliydi." dedi.

Şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç de "Yarışma güzel geçti. Takım olarak Olimpiyat Oyunları'ndaki başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Çok çalıştık ve sırtımızdaki yükün baskısı hep üzerimizdeydi. Hedefimiz 2028 Los Angeles olduğu için hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizi yeniden gururlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Kocakaya ise "Tarihte ilk defa Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu. Gurur verici bir tablo ve Türk atıcılığı için yeni bir çağın başlangıcı. Emeği geçen kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve en önemlisi sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon olarak hep daha iyisi için uğraşacağız. Türkiye'de gurur duyulan bir branş olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kafilede yer alan diğer sporcular ise İstanbul'dan hava yolu ile yaşadıkları şehirlere gitti.

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