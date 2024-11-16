Basketbolda Galatasaray, Mersinspor'u yendi

İstanbul
Müsabakanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 26-22 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Farkı açarak devre arasına 53-37 üstün giren Galatasaray, üçüncü periyodu 76-59 önde bitirdiği maçı 101-82 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekipte 24 sayıyla mücadele eden Palmer ve 18 sayı kaydeden Blumbergs, galibiyetin mimarları oldu.
Akdeniz temsilcisinde Cruz'un 24, Pineiro'nun 21 ve Cobbs'un 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 4. galibiyetini, Mersinspor ise 4. yenilgisini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.