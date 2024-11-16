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Spor, Basketbol

Basketbolda Galatasaray, Mersinspor'u yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Mersinspor'u 101-82 yendi.

Emrah Oktay  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Basketbolda Galatasaray, Mersinspor'u yendi Fotoğraf: Adem Kutucu / AA

İstanbul

Müsabakanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 26-22 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Farkı açarak devre arasına 53-37 üstün giren Galatasaray, üçüncü periyodu 76-59 önde bitirdiği maçı 101-82 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte 24 sayıyla mücadele eden Palmer ve 18 sayı kaydeden Blumbergs, galibiyetin mimarları oldu.

Akdeniz temsilcisinde Cruz'un 24, Pineiro'nun 21 ve Cobbs'un 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 4. galibiyetini, Mersinspor ise 4. yenilgisini yaşadı.

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