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Spor

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu’nun startı verildi.

Sabri Kesen  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu başladı

Muğla

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganı ile düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla koşulmaya başlandı.

Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 1000 sporcunun yarıştığı Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu'nun 76K, 48K, 30K ve 16K startını Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Gençlik Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel verdi.

Atatürk Meydanı’ndan start alan koşucular, Mezargediği ve Yeşil Belde ile Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçip yarışı yine Marmaris sahilinde bitirecek.

Bu arada sporcular, yanan ormanlık alanlarda tohumları koşuda toprakla buluşturdu.

Start verdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in eşsiz doğasında ilkini gerçekleştirdikleri organizasyonun devamının daha kuvvetli olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Organizasyonun son gününde 5K'lık parkur koşulacak. Yarışın ardından yarın tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri törenle verilecek. Törende Neyzen Grubu konser verecek.

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