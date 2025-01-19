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Spor, Basketbol

Basketbolda derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbide Galatasaray'ı deplasmanda 95-81 mağlup etti.

Can Öcal  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Basketbolda derbide kazanan Fenerbahçe Beko

İstanbul

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla üst üste 10. toplamda da 14. galibiyetini aldı.

Galatasaray ise ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın dış atışlardan bulduğu basketlerle rakibine üstünlük kurdu. Karşılaşmanın ilk 3 dakikasını rakibinin gerisinde bitiren Galatasaray, Delgado'nun 4. dakikadaki iki sayılık basketiyle öne geçti: 10-8. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini artıran sarı-kırmızılı ekip; Livingston, Izundu, Cummings ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla ilk periyodu 25-24 önde kapattı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğin başlarında tempoyu artırdı ve 14. dakikada Melli'nin smacıyla karşılaşmada yeniden öne geçti: 29-31. Bu dakikadan sonra hücumdaki üstün performansına devam eden sarı-lacivertliler, 17. dakikada Birch'in turnikeden bulduğu basketle farkı 12'ya çıkardı: 32-44. Müsabakanın devamında Galatasaray, Cumming ve Delgado'nun bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmaya çalıştı ve soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 49-41 üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-lacivertliler, üçüncü periyodun ilk bölümlerinde Sertaç Şanlı'nın pota altından bulduğu sayılarla ve Biberovic'in dış atıştan isabetleriyle rakibine hücumda üstünlük kurdu. Ayrıca sert savunma yaparak Galatasaray'ın farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son periyoda 70-58 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın 4. periyodunda Biberovic, Guduric ve Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketleriyle aradaki farkı açmaya devam etti. Son çeyrekte sert savunma yaparak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 95-81 galip ayrıldı.

Derbi kapalı gişe oynandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisi dolu tribünler önünde oynandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbi maçta biletlere yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, maç boyunca takımlarına destekte bulundu.


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