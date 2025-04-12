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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-in takvimi belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak son iki takımı belirleyecek play-in müsabakalarının programı belli oldu.

Erkan Tiryaki  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-in takvimi belli oldu

Ankara

Normal sezonu 7 ila 10. sırada bitiren takımlar, play-in maçlarına 15 Nisan Salı günü çıkacak. Play-in, ligi daha üst sırada bitiren takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Sezonu 7. sırada bitiren İspanyol ekibi Real Madrid ile 8. basamakta tamamlayan Fransa temsilcisi Paris Basketbol, 15 Nisan Salı günü Madrid'de Movistar Arena'da TSİ 22.00'de karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım, play-off'ta Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Kaybeden takımın ise play-off için bir şansı daha olacak.

Ligi 9. sırada bitiren Alman ekibi Bayern Münih ise aynı gün TSİ 21.30'da SAP Garden'da normal sezonu 10. basamakta tamamlayan Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bu maçı kazanan takım, play-off'un son biletini almak için Real Madrid-Paris Basketbol maçının mağlubuyla karşı karşıya gelecek.

Play-in organizasyonunun son maçı ise 18 Nisan Cuma günü Real Madrid ya da Paris Basketbol'un ev sahipliğinde yapılacak.

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