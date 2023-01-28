Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Darius Thompson

İstanbul
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan 27 yaşındaki oyuncu, sezonun kendi adına en iyi verimlilik puanına ulaşarak haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Thompson, Cazoo Baskonia'nın sahasında Anadolu Efes'i 114-111 yendiği maçta 19 sayı, 16 asist, 6 ribaunt, 1 blokla oynadı.
Bu sezon üçüncü kez bir Baskonia oyuncusu haftanın MVP ödülünü aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.