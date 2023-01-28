Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapılacak maçın kadrosundan çıkartılan Marek Hamsik'in sağ baldır bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Trabzon
Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.