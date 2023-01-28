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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapılacak maçın kadrosundan çıkartılan Marek Hamsik'in sağ baldır bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Selçuk Kılıç   | 28.01.2023
Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trabzon

Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullandı.

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