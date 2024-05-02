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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası yarın tek maçla başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası, yarın yapılacak bir müsabakayla başlayacak.

Dilek Erol  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası yarın tek maçla başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet, Reeder Samsunspor’u ağırlayacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

4 Mayıs Cumartesi:

15.30 TOFAŞ-Galatasaray Ekmas (TOFAŞ)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Muradiye)

18.00 Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor (Enka)

5 Mayıs Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

19.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa (Ankara)

6 Mayıs Pazartesi:

18.00 Anadolu Efes-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker)


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