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Spor, Basketbol

Anadolu Efes'te yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda oynayacağı THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları için kombine satışları başladı.

Mutlu Demirtaştan   | 20.02.2020
Anadolu Efes'te yeni sezon kombineleri satışa çıktı

İstanbul

Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda oynayacağı THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları için kombine satışları başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kombinelerinin 469 ile 8 bin 400 lira arasında değişen fiyatlarla erken satışa sunulduğu aktarıldı.

Basketbolseverlerin sadece THY Avrupa Ligi maçlarını kapsayan ya da tüm maçları içeren kombinelerden birini alabileceği ifade edildi.

Anadolu Efes Fan Club üyelerinin tüm kategorilerdeki kombine alımlarında, yüzde 20 indirimden faydalanabileceği belirtildi. Kombine alımlarını, 30 Haziran'da sona erecek erken satış döneminde gerçekleştiren taraftarlara, bir adet yeni tasarım 2020-2021 sezonu forması hediye edileceği bildirildi.

Taraftarların kombinelerini Biletix'in internet sitesinden temin edebileceği hatırlatıldı.

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