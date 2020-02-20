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Spor, Futbol

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.02.2020
A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Ankara

FIFA'nın internet sitesinden 2020'nin ilk dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.

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