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Spor, Basketbol

Anadolu Efes'in rakibi Barcelona Lassa

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek.

Süha Gür   | 18.04.2019
Anadolu Efes'in rakibi Barcelona Lassa

İstanbul

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında 19 Nisan Cuma günü İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşılaşacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.15'de başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 3'den naklen yayımlanacak.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 75-68 kazanmış ve seride 1-0 öne geçmişti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 3. karşılaşma 24 Nisan Çarşamba günü Barcelona Lassa'nın ev sahipliğinde yapılacak.

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