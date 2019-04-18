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Spor, Futbol

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Kasımpaşa ile Bursaspor karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 18.04.2019
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası 19 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Nisan Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Nisan Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

21 Nisan Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

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