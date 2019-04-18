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Harden 'triple-double' yaptı, Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi play-off'ları ilk tur maçında Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 118-98 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Mutlu Demirtaştan   | 18.04.2019
Harden 'triple-double' yaptı, Rockets kazandı

İstanbul

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Rockets, Jazz karşısında yıldız oyuncusu James Harden'ın 32 sayı, 13 ribaunt, 10 asistlik performansıyla ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur serisi ikinci maçını da 118-98 kazandı. Harden, play-off kariyerinde üçüncü kez "triple-double"a imza attı.

Ev sahibi Rockets'ta Chris Paul 17, Eric Gordon ve PJ Tucker 16'şar sayı kaydetti.

Jazz'da Ricky Rubio ve Royce O'Neale 17'şer, Derrick Favors ise 14 sayı buldu.

Öte yandan Doğu Konferansı play-off ilk turunda milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Detroit Pistons'ı 120-99 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Bucks'ta Ersan İlyasova, 3 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 1 blokla oynadı.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Indiana Pacers: 99-91 (2-0)

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 120-99 (2-0)

Houston Rockets-Utah Jazz: 118-98 (2-0)

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