Euro
8.83
Dolar
7.30
BIST 100
1,543.58
Altın
1,734.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

Emrah Oktay   | 03.03.2021
Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 11 müsabakanın 9'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 16 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.

Bir maçı eksik olan Rusya temsilcisi ise 18 galibiyet, 8 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçı CSKA Moskova 100-65 kazanmıştı.

Avrupa'da 713. randevu

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 713. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 712 karşılaşmada 404 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 465. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 464 karşılaşmada 247 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova ile 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2000'den bu yana Avrupa Ligi'nde yapılan 24 maçın 4'ünü lacivert-beyazlılar, 20'sini ise kırmızı-mavililer kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya'dan Sinovac ve AstraZeneca aşılarının kullanımına şartlı onay
Biden: Mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak
MEB, yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detaylarını belirledi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi
İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 6 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde 16. galibiyetini aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak
LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik büyüyor

LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik büyüyor