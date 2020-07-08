Anadolu Efes'de Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı

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Spor, Basketbol

Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı.

Ercan Çakar   | 08.07.2020
Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takıma katılan Chris Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda 28 karşılaşmada 25.39 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 7,8 sayı, 4.4 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Chris Singleton, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise forma giydiği 13 maçta 10,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

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