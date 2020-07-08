Anadolu Efes'de Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takıma katılan Chris Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda 28 karşılaşmada 25.39 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 7,8 sayı, 4.4 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Chris Singleton, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise forma giydiği 13 maçta 10,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.