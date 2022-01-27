Anadolu Efes, Zenit'e yenildi

Istanbul
Maçın başında her iki ekip de hücumda zorlandı ve 5. dakika 6-6 beraberlikle geçildi. Zenit, Jordan'ın basketiyle 6. dakikada 10-6 ile skoru lehine çevirdi. Çeyreğin son dakikasında Simon ile 15-14 üstünlük yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 18-17 önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme yaşandı. Zenit, Jordan'ın basketiyle 16. dakikada 27-26 öne geçerken, soyunma odasına da 37-36 üstün gitti.
Mücadelenin 3. periyodunda hücumda zorlanan ve sadece 6 sayı üretebilen Anadolu Efes, çeyrek sonunda 10 sayı geriye düştü: 52-42.
Son periyotta rakibinin farkı 17 sayıya (65-48) çıkarmasına engel olamayan Anadolu Efes, sahadan 76-67 mağlup ayrıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 11. kez mağlup oldu.
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