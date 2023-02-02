Dolar
18.82
Euro
20.70
Altın
1,957.65
ETH/USDT
1,668.80
BTC/USDT
23,818.00
BIST 100
4,763.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ankara’da ocak ayı dış ticaret rakamları bilgilendirme toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Hilmi Sever   | 02.02.2023
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında

İstanbul

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor.

Organizasyonda yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Olympiakos ise Real Madrid'in averajla önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Anadolu Efes 82-71 kazanmıştı.

İki takım arasında 47. maç​​​​​​

Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 46 maçın 24'ünü Anadolu Efes, 22'sini ise Olympiakos kazandı.

Avrupa'da 790. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 790. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 789 karşılaşmada 449 galibiyet ve 340 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 542. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 541 mücadelenin 292'sini kazandı, 249'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Yavuz Atar cumhurbaşkanı adaylık tartışmasını yorumladı
Malatya-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı
Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi
İçişleri Bakanı Soylu: Üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı, yeni bir psikolojik harp başlatmadır

Benzer haberler

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek

Olympiakos, Konyaspor'dan Zymer Bytyqi'yi transfer etti

LeBron James, NBA tarihinin en çok asist yapan 4. oyuncusu oldu

LeBron James, NBA tarihinin en çok asist yapan 4. oyuncusu oldu
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i ağırlayacak
NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü

NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet