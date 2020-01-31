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Anadolu Efes Sırbistan'da da galip

THY Avrupa Liginde Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Berad Büyük   | 31.01.2020
Anadolu Efes Sırbistan'da da galip

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste yedinci, toplamda 19. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 13. kez mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nde son 4 haftadır en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shane Larkin, bu karşılaşmada da 24 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

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