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Spor, Futbol

Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.01.2020
Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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