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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek

Play-off yarı final serisi ikinci maçı, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Hilmi Sever  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek

İstanbul

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezonun finalistlerinin karşı karşıya geldiği serinin ilk maçını Anadolu Efes 103-80 kazanarak 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyete uzanan ekip adını finale yazdıracak.

İki ekip arasındaki üçüncü maç 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak. Gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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