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Spor, Basketbol

Anadolu Efes Litvanya deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 14.10.2020
Anadolu Efes Litvanya deplasmanında

İstanbul

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak Anadolu Efes-Litvanya karşılaşması TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında ALBA Berlin'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı.

Anadolu Efes'in 690. maçı

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 689 müsabakada 389 galibiyet ve 300 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 442. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 441 mücadelede 232 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.

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