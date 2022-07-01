Dolar
16.75
Euro
17.40
Altın
1,805.39
ETH/USDT
1,058.70
BTC/USDT
19,430.00
BIST 100
2,441.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, son 2 sezonu Beşiktaş Icrypex'te geçiren Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Ercan Doğan   | 01.07.2022
Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 1997 doğumlu ve 2,03 metre boyundaki forvet oyuncusu Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Beko altyapısından yetişen Egehan, 2015 yılında A takıma yükseldi ve 2020 yılına kadar burada forma giydi. Egehan, son 2 sezonda ise Beşiktaş Icrypex forması giydi.

Egehan, Fenerbahçe Beko kariyerinde 2015-16, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonluğu, 2016, 2019 ve 2020’de ise Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Egehan, 2016-2017 sezonunda da Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko kadrosunda da yer aldı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon 31 maçta 27,16 dakika ortalama süre alan Egehan, maç başına 13,5 sayı, 4,5 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise altı maçta 25,09 dakika ortalama süre alan Egehan Arna, maç başına 10,3 sayı, 2,7 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte sağanak etkili oldu
Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira oldu
Bakan Akar: Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Benzer haberler

Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Basketbolda Türkiye liglerine Fenerbahçe damgası

Barcelonaz Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer: Koçumuz için yeniden bir meydan okuma olacak

Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer: Koçumuz için yeniden bir meydan okuma olacak
'12 Dev Adam' için yeni bir başlangıç zamanı

'12 Dev Adam' için yeni bir başlangıç zamanı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu