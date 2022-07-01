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Spor

Satrançta geleceğin yıldızları kampta buluştu

Satrançta geleceğin yıldızları, ulusal takım havuzu genel kampında buluştu.

Musa Samur   | 01.07.2022
Satrançta geleceğin yıldızları kampta buluştu

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Küçükler ve Yıldızlar (Geleceğin Yıldızları) Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı 240 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Başkent Üniversitesinde sporcu, antrenör ve velilerin katılımıyla düzenlenen 10 günlük kampta sporcular uzman eğitmenlerle bir arada kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Çocuklarımızı nerede olursa olsunlar satranç sporu ile bir araya getirmeye devam ediyoruz. Satrancın altyapısı her yıl daha da güçleniyor." dedi.

Önceliklerinin her zaman altyapı olduğunu vurgulayan Tulay, "Sporcularımız kendilerini yenilediler, bir arada çalıştı, birbirlerinden öğrendi ve fiziksel aktiviteler yaptı. Eğlenceli, etkin ve verimli bir kamp geçirdiklerini düşünüyorum. Geleceğin yıldızları için çok güzel bir karne hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.


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Satrançta geleceğin yıldızları kampta buluştu

Satrançta geleceğin yıldızları kampta buluştu