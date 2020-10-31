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Spor, Basketbol

Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u yendi, Dunston tarihe geçti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'u 84-79 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.10.2020
Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u yendi, Dunston tarihe geçti

Ankara

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'u 84-79 yendi.

Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 2. galibiyetini, Olympiakos ise 3. mağlubiyetini aldı.

Larkin parkeye adım attı

Haziran ayında geçirdiği ameliyattan beri sahalardan uzak kalan Shane Larkin, bu sezon ilk kez Anadolu Efes formasını giydi.

İlk çeyreğin bitimine 51 saniye kala oyuna giren Larkin, 20 dakika süre aldı ve 15 sayı kaydetti.

Dunston, turnuva tarihinde 250 blok yapan ilk oyuncu

Anadolu Efes pivotu Bryant Dunston, ilk çeyrekte Papanikolaou'ya yaptığı blokla bu alandaki Avrupa Ligi rekorunu kırdı.

Dunston, 249 bloğu bulunan İspanyol Fran Vazquez'i geçerek Avrupa Ligi tarihinin en fazla blok yapan oyuncusu oldu.

34 yaşındaki basketbolcu, maç sonunda Avrupa Ligi kariyerindeki blok sayısını 251'e çıkardı.

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