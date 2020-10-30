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Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: Herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin olarak "Herhangi bir mücadeleden kaçmış, herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim." dedi.

Selçuk Kılıç   | 30.10.2020
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: Herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim

Trabzon

Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk 7 haftası sonunda alınan 5 puanın yeterli olmadığını belirtti.

"Aynı hataları yapmaya devam ederseniz başınıza hep bu geliyor." diyen İngiliz çalıştırıcı, "Bu şartlar altında insanların eleştirilerini de anlıyorum. Ancak bu olmaması gereken saçma hataları yapmaya devam edersek bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.

Newton, son oynanan Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında talihsiz durumlar yaşandığını aktararak, "Çünkü ilk başta çok iyi başladığımız maçlardı. Ancak ondan sonra gelen hatalar sonucu istemediğimiz mağlubiyetleri maalesef aldık. Herhangi bir mücadeleden kaçmış, herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim. Böyle de olacak zaten. Mücadeleye devam etmek isteyen, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim her zaman. " şeklinde konuştu.

"Herkes çok kızgın"

Karşılaşmada yaptığı değişikliklere ilişkin eleştirilere yönelik bir soru üzerine de Newton, şunları söyledi:

"60. dakikada Djaniny değişikliğini yaptık. 10 dakika sonra Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu. Son değişikliği daha önce yapacaktık ancak Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı olunca kendisinin devam edip edemeyeceğini beklemek zorunda kaldık. Eleştirileri normal olarak karşılıyorum. Çünkü herkes çok kızgın, ben de çok kızgınım. Oyuncularımız, taraftarlarımız da çok kızgın. Ama eğer bu basit hataları yapmaya devam edersek bu şekilde cezalandırılarak sonucunu ödüyoruz."

"Ciddi değişiklikler yapacağız"

İngiliz çalıştırıcı, oyuncuların performansına yönelik soruya da, "Performanslarından memnun olmadığımız arkadaşlar var. Onların yeterli süre aldıklarını da düşünüyorum. Ciddi değişiklikler de yapacağız. Tabii bugünkü maçın analizini daha detaylı yaptıktan sonra bu kararları alacağız. Kimlerin olduğunu tabii ki söyleyemem. Bu kararları kendi içimizde alacağız. Performansından memnun olmadığım ve kesinlikle değişeceğimiz arkadaşlarımız olacak." yanıtını verdi.

Newton, Stiven Plaza'yı yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda değerlendirmediklerini de sözlerine ekledi.

Altıparmak: 4 attık, 7 de gol pozisyonumuz var

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise kendi adlarına keyifli bir gece geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinden alınan 3 puanın sevindirici olduğunu ifade eden Altıparmak, "Maçın geneline baktığımızda 1. dakikadan 90. dakikaya kadar hak eden, isteyen, sahada her şeyiyle mücadele eden Kasımpaşa vardı. İstediğimiz 3 puanı aldık. Kaleci Uğurcan'ı da tebrik etmek istiyorum. Farklı galibiyetimizi tek başına önledi." diye konuştu.

Altıparmak, kendileri için oyuncuların gösterdiği performansın önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bundan dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum. Deplasmanda oynadığımız 3 karşılaşmada en çok gol kaçıran takımız. Bugün 4 gol attık, 7 de yüzde yüz gol pozisyonumuz var. Deplasmanda alınan 3 puan değerli oldu. Üst sıralara ve Avrupa kupalarına oynamak, 100. yılımızda kupa getirmek gibi bir hayalimiz var. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İyi gidişatımız bunun yanında eksiklerimiz de var. Eksiklerimizi daha fazla çalışarak gidermeye çalışacağız. Bu galibiyet yukarıyı ne kadar istediğimizin göstergesi. Bütün oyuncuları kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum."

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