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Anadolu Efes, ALBA Berlin deplasmanında

Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Alman ekibinin konuğu olacak.

Fatih Erel  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Anadolu Efes, ALBA Berlin deplasmanında

İstanbul

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibine konuk olacak.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların sadece 2'sını kazanıp, 10'unda yenilen ALBA Berlin ise son sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 814. randevu

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 814. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 813 karşılaşmada 461 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 566. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 304 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.

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