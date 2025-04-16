AA Erkekler Basketbol Turnuvası’nda heyecan devam ediyor
Anadolu Ajansı (AA) tarafından çalışanların yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek hem takım ruhunu güçlendirmek hem de aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nın Ankara etabında maçlar devam ediyor.
Ankara
Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, farklı birimlerden oluşan 11 takım 2 grupta lig usulüne göre karşılaşıyor.
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Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün yer aldığı Basket AAuthority, A Grubu'nda oynadığı ikinci ve üçüncü maçlarını da kazandı. Basket AAuthority, 3’te 3 yaparak A Grubu’nda liderliğini sürdürdü.
AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru’nun yer aldığı Fireball Takımı ise B Grubu’nda oynadığı ikinci maçını da kazandı.
Turnuvada bugün alınan sonuçlar şöyle:
Basket AAuthority-SSG 08: 18-14
Photo Bulls-Spor Lakers: 15-13 (Uzatmada)
Fireball-AA All Star: 10-7
Eko Bulls-Off the Record: 8-6 (Uzatmada)
Dream Team-Vetan Spor: 4-9
Basket AAuthority-Spor Lakers: 16-14
Eko Bulls-SSG 08: 9-7 (Uzatmada)
Photo Bulls-Off the Record: 9-4
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