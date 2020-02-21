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Spor, Basketbol

A Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemelerine yenilgiyle başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grubundaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.

Musa Samur   | 21.02.2020
A Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemelerine yenilgiyle başladı Fotoğraf: AA/Evrim Aydın

Ankara

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ile ortak çalışma yürüterek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları için karşılaşmada "Mehmetçik Tribünü" oluşturdu.

TSK mensuplarının Mehmetçik Tribünü'nden takip ettiği maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Maçın hava atışı öncesi İdlib'de şehit olan askerler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan 1. periyodun ilk 5 dakikası 6-5 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Melih Mahmutoğlu'nun bitime 3.40 dakika kala 3 sayılık basketiyle skor 10-10'da eşitliği sağladığı periyot, 18-17 Hollanda'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

2. periyodun ilk 3 dakikası 24-24, 6. dakikası ise 29-29 eşitlikle geçildi. Türkiye'nin Melih Mahmutoğlu, Semih Erden ve Berkan Durmaz ile Hollanda'nın ise Roeland Schaftenaar, Kherrazi ve De Jong ile hücumda etkili olduğu ilk yarı sonucunda, soyunma odasına konuk ekibin 41-38 üstünlüğüyle girildi.

Maçta 3. periyodun ilk 5 dakikası Kartal Özmızrak ve James Metecan Birsen'in basketleri sonucunda Türkiye'nin 51-46 üstünlüğüyle geçildi. Periyot, 54-54 eşitlikle sona erdi.

Milli takımın sadece 3 sayı kaydedebildiği son periyodun ilk 5 dakikası, Hollanda'nın 58-57 üstünlüğüyle geçildi. Ay-yıldızlılar suskunluğunu periyodun 6 dakikası geride kalırken Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle bozdu: 60-58. Türkiye, Hollanda'nın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından bitime 2.45 dakika kala skor 60-66'da oyunu molayla kesti. Molanın ardından hücumda Kherrazi ve Kloof ile etkili olan Hollanda, karşılaşmayı 72-65 kazandı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca: Maçın son 5 dakikasını oynamayı beceremedik

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Hollanda mağlubiyetine ilişkin "Maçın son 5 dakikasını oynamayı beceremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca, Türkiye'nin 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hollanda'ya 72-65 yenildiği ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takımın sergilediği oyunun kazanmaya yeterli olmadığını belirtti.

Maçta skorun genel olarak yakın geçtiğini ifade eden Sarıca, "Son 5 dakikayı oynamayı beceremedik. Hücumdaki yaratıcı oyuncu eksiğimiz 65 sayıda kalmamıza sebep oldu. Takımlarında az oynayan oyuncularla bu sayıda kaldık. Potaya giden oyuncuya ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Hollanda'nın atletik bir ekip olduğunu ve Türkiye'den daha fazla mücadele ettiğini dile getiren Sarıca, "Sonuçta grup oynuyoruz. Bu maçın rövanşı var. Kendimizi geliştirmemiz lazım, daha fazla hücum yapmalıyız. Kendimize gelip İsveç maçını deplasmanda kazanmamız gerekiyor. Bu maçın da telafisi olur." ifadelerini kullandı. 

Sarıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının karşılaşmayı izlemesine ilişkin soruyu ise "Özel misafirlerimiz vardı. Tüm askerlerimize, Mehmetçiğimize selam göndermek istiyorum. İstiklal Marşı'nda tüylerimiz diken diken oldu. Sonraki maçlarımızda da onları salonda görmek isteriz." şeklinde yanıtladı.

Milli basketbolcu James Metecan Birsen de yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Önümüzde 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup eksiklerimizi giderip İsveç maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu. 

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

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