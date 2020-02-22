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Anadolu Efes'ten üst üste 10'uncu galibiyet

Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih'i mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Hilmi Sever   | 22.02.2020
Anadolu Efes'ten üst üste 10'uncu galibiyet

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-63 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste 10'uncu, toplamda 22. galibiyetini aldı.

Bayern Münih ise 18. kez mağlup oldu.


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