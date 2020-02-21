Demir Grup Sivasspor'dan kritik haftada önemli galibiyet

Sivas
Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Sivasspor bu sonuçla maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
Ev sahibi Sivasspor 9. dakikada öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
28. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan Yasin Öztekin ile paslaşarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Marafona'da kaldı.
36. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza alanına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top direğin yanından farklı şekilde auta çıktı.
38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı civarından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
48. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Cisse'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernandes, ceza alanı sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Bakasetas'ın pasında ceza alanında topu kontrol eden Cisse'nin etkili vuruşunda Samassa gole yine izin vermedi.
60. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
65. dakikada Yatabare'nin pasında hızla mesafe kat ederek sol çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Marafona, topu tokatladı. Kale alanında boşta kalan meşin yuvarlağı, Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
75. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.
83. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada Welinton'un ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktandan vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çıkardı.
88. dakikada Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
Mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.