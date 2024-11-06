Dolar
34.23
Euro
36.91
Altın
2,725.33
ETH/USDT
2,625.00
BTC/USDT
73,710.00
BIST 100
8,813.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bişkek’te ⁠”Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi” düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Bildirisi ile Kararların İmzalanması Töreni’ne katılıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Romanya'yı ağırlayacak.

Ercan Çakar  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya

Istanbul

İSTANBUL (AA) - 

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı; Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider durumda bulunuyor. İlk maçında Slovakya'yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında da İzlanda'yı 72-65 mağlup etti.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Romanya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında İzlanda'yı 82-70 mağlup eden Romanya, ikinci müsabakasında ise Slovakya'ya 93-77 yenildi.


- Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı karşılaşma, Türkiye'nin basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak.

Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan basketbol üssü, yarın ilk resmi milli maça kapılarını açacak.


- Bilet satışları Biletix'te sürüyor

Türkiye-Romanya maçının bilet satışlarına Biletix'te devam ediliyor.

Karşılaşmanın biletleri, tribünler ve saha içi için 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor.

Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
İstanbul'da kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 854 bin lira "çevre" cezası
Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli yarın açılacak
KVKK'den kasım ayı indirim kampanyaları için "dolandırıcılık" uyarısı

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 443. resmi maçını oynayacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya maçı öncesi taraftara destek çağrısı

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk milli heyecan Türkiye-Romanya maçıyla yaşanacak

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk milli heyecan Türkiye-Romanya maçıyla yaşanacak
"Potanın Perileri", Avrupa Şampiyonası elemelerinde parlıyor

"Potanın Perileri", Avrupa Şampiyonası elemelerinde parlıyor

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Romanya ETOK/JETCO 2. Dönem Toplantısı'na katılacak

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Romanya ETOK/JETCO 2. Dönem Toplantısı'na katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet