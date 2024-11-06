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Spor

Yıldız tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Yarın başlayacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 45 sporcu temsil edecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Yıldız tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'den 25 erkek, 20 kadın sporcu tatamiye çıkacak.

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