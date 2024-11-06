Yıldız tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
Yarın başlayacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 45 sporcu temsil edecek.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'den 25 erkek, 20 kadın sporcu tatamiye çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.