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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu

2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak milliler, İstanbul'daki hazırlıkları tamamladı.

Ercan Doğan   | 20.07.2019
A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu

İstanbul

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

Milliler, yarın akşam saatlerinde kamp çalışmaları için Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gidecek. Ay-yıldızlılar, 30 Temmuz Salı gününe kadar burada kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek.

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