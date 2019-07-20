Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşmede bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı.

Emre Doğan   | 20.07.2019
Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezon Westerlo forması giyeceği belirtildi.

Geçen sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer edilen Berke Özer, sadece 1 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Westerlo, daha önce de Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

UEFA'nın Fenerbahçe kararı belli oldu

Ali Koç'tan '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlama mesajı

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
'Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim'

'Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim'
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı