Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Abyad'ın doğusu ele geçirildi Barış Pınarı Harekatı
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

Cebrail Caymaz,Mehmet Fatih Aslan,Eşber Ayaydın,Mustafa Güçlü   | 13.10.2019
YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı. Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. 

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.

Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.

Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama

Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama

'İşgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir'

Barış Pınarı Harekatı aleyhine sahte fotoğraflarla manipülasyon çabası

YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı

YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı
Mehmetçik için 'sefer ve zafer duası'

Mehmetçik için 'sefer ve zafer duası'
Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün