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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Üniversitelilerden Mehmetçik'e moral ziyareti

TOGÜ öğrencileri Niksar'daki komando taburuna moral ziyaretinde bulundu.

İlyas Gün   | 18.10.2019
Üniversitelilerden Mehmetçik'e moral ziyareti

Tokat

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Niksar Köklüce Jandarma Komando Taburu'na moral ziyaretinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek ve askerlere moral vermek için yaklaşık 250 üniversite öğrencisi, Köklüce Jandarma Komando Taburu'na gitti.

Burada askeri araç ve teçhizat hakkında bilgi alan öğrenciler, askerlere çiçek takdim etti.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Akkın Semerci, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için askerlere moral ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Harekatın Türkiye sınırlarına oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak için düzenlendiğine işaret eden Semerci, "Sınır güvenliğinin sağlanması, sınır ötesine yerleşen terör örgütlerinin temizlenmesi ve Türkiye'ye yasa dışı geçişlerin kaldırılması için harekat çok önemlidir. Biz Türk milleti olarak bu harekatta her zaman askerimizin yanındayız." dedi.

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