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Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Muhammed Kaygın   | 18.10.2019
Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı. 

İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney’in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı. 

Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. 

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