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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım

Türk Kızılay tarafından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'da Suriyelilere yardım malzemesi dağıtımının üçüncüsünün tamamlandığı bildirildi.

Ömer Olcay   | 22.10.2019
Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım

Ankara

Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'da Suriyelilere yardım malzemesi dağıtımının üçüncüsünü tamamladı. ( Türk Kızılay - Anadolu Ajansı )

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'da Suriyelilere yardım malzemesi dağıtımının üçüncüsünü tamamladı.

Kızılaydan yapılan açıklamada, terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde insani yardımların devam ettiği, uzun süredir gıdaya ve hijyen malzemelerine ulaşmakta zorluk yaşayan Suriyelilerin, Türkiye’den gelen yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Bölgede, 17 bin kişiye yardım ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör mağdurlarına hemen her gün gıda, hijyen malzemesi ve diğer ihtiyaç malzemelerini dağıtan Türk Kızılay, Tel Abyad'da üçüncü yardım dağıtımı çalışmasını gerçekleştirdi. Yüzlerce insan ilk defa insani yardıma ulaşmış oldu. Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 17 bin kişiye yardım ulaştırmış oldu. Türk Kızılay, önümüzdeki günlerde gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımının yanı sıra sağlık başta olmak üzere birçok konuda daha projeler hazırlayarak terör mağdurlarının yanında olmaya devam edecek."

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığınca, sosyal medya hesabından yardım dağıtımına ilişkin fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik Tel Abyad'da yardım dağıtma faaliyetlerine devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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