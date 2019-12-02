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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'da ilk şirket açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlayacak ilk şirket törenle hizmete girdi.

Rauf Maltaş   | 02.12.2019
Tel Abyad'da ilk şirket açıldı

Şanlıurfa

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlayacak ilk şirket törenle açıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, Tel Abyad'da ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlayacak ilk şirketin açılışını yaptı.

Vali Erin, Akçakale Gümrük Kapısı'nın hemen karşısında sınırın sıfır noktasında Suriyeli girişimci iş adamı Haşim Ebu Haşim'in kurduğu El Haşimi Genel Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Telabyad ile Rasulayn'da hayatın normale döndüğünü ve çok sayıda ailenin kendi evlerine yerleştiğini hatırlattı.

Suriye ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin yeniden canlanmasının planlandığını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Yaşanan iç savaş ve terör örgütü işgali nedeniyle iki ülke arasında duran ticari ilişkiler, gümrük kapısında yapılacak düzenlemelerin ardından yeniden başlayacak. Bu gibi işletmeler de ticarete canlılık katacaktır. Telabyad ve Rasulayn ilçelerinde başta sağlık olmak üzere, içme suyu, altyapı, ulaşım ve diğer şehircilik hizmetleri verilmeye başladı. Önümüzdeki süreçte tarım ve ticaret konularına yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmesi planlanıyor."

Suriyeli iş adamı El Haşim'i girişiminden dolayı tebrik eden Vali Erin, şirketin her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

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