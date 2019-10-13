Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’dan yayındayız Tel Abyad gümrük kapısına Özgür Suriye bayrağı çekildi
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Ömer Koparan,Levent Tok,Burak Karacaoğlu,Eşber Ayaydın,Mustafa Güçlü   | 13.10.2019
Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Tel Abyad

Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. 

Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma devam ediyor.

SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. 

Tel Abyad, harekatta Rasulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu. 

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.

YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.

Gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi

Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Bölgede yaşanan sevinç kameralara yansıdı.

Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi

Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi

Muhammed bebek uykusunda şehit edilmiş

Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı
ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabası

ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabası
TOBB’dan dünyaya 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mektup

TOBB’dan dünyaya 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mektup