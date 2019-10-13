Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’dan yayındayız Tel Abyad gümrük kapısına Özgür Suriye bayrağı çekildi
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezine giren Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından bölgede sevinç gösterileri gerçekleştirildi. Minarelerden yayılan tekbir sesleri Akçakale ilçesinden duyuldu.

Mehmet Akif Parlak   | 13.10.2019
Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Şanlıurfa

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.

AA kameralarına yansıyan görüntülere göre, SMO askerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.

Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi

Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi

Muhammed bebek uykusunda şehit edilmiş

Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı
ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabası

ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabası
TOBB’dan dünyaya 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mektup

TOBB’dan dünyaya 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mektup