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Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'Özel çocuklar'dan Mehmetçik'e asker selamı

Sakarya'daki Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için asker selamı verdi.

Emre Ayvaz,Uğur Subaşı   | 17.10.2019
'Özel çocuklar'dan Mehmetçik'e asker selamı

Sakarya

Sakarya'da "özel öğrenciler" ile polis ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Etkinlik kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle okul bahçesinde bir araya geldi. Burada öğrencileri motosiklete bindiren polis ekipleri, özel çocuklara ikramda bulundu. Öğrenci, öğretmen, veliler ile polis ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için asker selamı verdi, Türk bayrağı açtı.

"Kalplerimiz Mehmetçik ile atıyor"

Okul Müdürü Metehan Serbest, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile Mehmetçik'in yanında olmak ve onlara moral vermek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye olarak askerlerle beraber olduklarını, kalplerinin beraber attığını belirten Serbest, "Askerlerimize buradan selam gönderiyoruz, Allah yar ve yardımcıları olsun. Orta ve ağır düzeyde engelli öğrencilerimiz, bu gibi etkinlik ve organizasyonlardan çok mutlu oluyor. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizle böyle güzel bir organizasyonda bulunmak bizim için çok güzeldi. Bizlerle birlikte oldukları için Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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