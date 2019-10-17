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Eğitim, Barış Pınarı Harekatı

Öğrencilerden Mehmetçik'e moral mektubu

Adana Yüreğir İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla birer mektup yazdı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 17.10.2019
Öğrencilerden Mehmetçik'e moral mektubu

Adana

Adana Yüreğir İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla mektuplar hazırladı.

Yüreğir İmam Hatip Lisesinde eğitim öğretim gören 24 kız öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekatta görevli askerlere mektup yazdı.

Öğrencilerden Gülsüm İnci mektubunda şunlara yer verdi:

"Sizler orada savaşıyorken bizler burada huzur içindeyiz. Bilmenizi istiyorum ki sizi çok seviyoruz. Türk askerinin güçlü olduğunu da biliyorum. Fiziksel anlamda yanınızda olamazsak da kalplerimiz hep bir. Bu mektup size ulaşır mı bilmiyorum ama tek dileğim bu operasyonu sağ salim bitirmeniz, aileniz ve sevdiklerinize kavuşmanızdır. Müdürümüz, bizlerin silahının da 'kalem' olduğunu söyledi. Söz veriyorum okuyacağım ve hakim olacağım. Dünyanın bir an önce adalete kavuşması, savaşın durması lazım. Sizi seviyoruz ve orayı temizleyip yurdunuza döneceğinize eminiz. Türk olmaktan ve sizin gibi korkusuz güçlü askerlerin himayesinde olmaktan gurur duyuyorum."

Yazdıkları mektupları üzerlerinde asker resmi bulunan zarflara koyan öğrenciler, daha sonra bu zarfları Mehmetçiklere ulaştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine Şube Müdürü Semra Kan, ekibiyle öğrencileri ziyaret ederek mektupları teslim aldı.

Öğrenciler, zarfları teslim ettikten sonra "asker selamı" verdi.

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