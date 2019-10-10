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Mehmetçik Fırat'ın doğusunda Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’da dumanlar yükseliyor
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB'den 'hedef tespiti' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda vurulan hedeflerin uydu, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.

Merve Yıldızalp   | 10.10.2019
MSB'den 'hedef tespiti' paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi. 

"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.

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