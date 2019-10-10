MSB'den 'hedef tespiti' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda vurulan hedeflerin uydu, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.
"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.
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Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/aT5Td4uVRs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019