Euro
6.43
Dolar
5.80
BIST 100
108,249.70
Altın
1,464.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Kahraman Mehmetçik özgürlüklerin teminatı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terör örgütlerinin tahrip ettiği cami ve kiliselerin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

Sefa Şahin   | 10.12.2019
MSB: Kahraman Mehmetçik özgürlüklerin teminatı

Ankara

Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terör örgütlerinin tahrip ettiği cami ve kiliselerde ibadetler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır." başlıklı paylaşımda bulunuldu.

Tel Abyad İman Camisi'nde cuma namazı kılınması ve mevlit okunmasına ilişkin anların da yer aldığı videoda, Mehmetçik cami cemaatine gül suyu, lokum ve çikolata ikramında bulunuyor.

Cuma namazından çıkan Suriyeli bir kişi eve gideceğini belirterek, "Türk, Kürt, Arap, hepimiz Müslümanız. Biz hepimiz Müslümanız, milletin evlerine dönmesini istiyoruz." dedi.

Suriyeli Hristiyanlar sevinçli

PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad Ermeni Ortodoks, Rasulayn Süryani Ortodoks ve Siral Katolik kiliselerinin ibadete açıldığı aktarılan videoda, Suriyeli Ortodoks bir kadın, "Gerçekten çok memnunuz ve sevinçliyiz. Buraya geldik, pazar ayinimizi yaptık. Tanrı'ya şükür hiçbir problem yok, rahatız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz

Benzer haberler

MSB: Kahraman Mehmetçik özgürlüklerin teminatı

MSB: Kahraman Mehmetçik özgürlüklerin teminatı

MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu

Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız

Tel Abyad ve Resulayn'da evlere elektrik verilmeye başlandı

Tel Abyad ve Resulayn'da evlere elektrik verilmeye başlandı
MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı

MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı
MSB'den 'Masumların umudu Mehmetçik' videosu

MSB'den 'Masumların umudu Mehmetçik' videosu