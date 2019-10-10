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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'İHA düşürüldü iddiası gerçek değil'

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada "bir insansız hava aracının düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirtti.

Sarp Özer   | 10.10.2019
'İHA düşürüldü iddiası gerçek değil'

Ankara

Güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan yayılmaya çalışan "bir insansız hava aracının düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada birtakım manipülasyon girişimlerinde de bulunuluyor.

Terör örgütüne yakın hesaplardan yapılan bu tür paylaşımlardan birinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü"ne yönelik iddia yer aldı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı tamamen gerçek dışı olarak nitelendirerek, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurguladı.

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