Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor
Milli Savunma Bakanlığından, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek gerçekleştirdiği saldırılarda Türkiye'deki masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."
Açıklamada, teröristlerin saldırdığı yerleşim yerlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
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