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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Engellilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Erzurum Tabyaları'nda askeri üniforma ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Fahrettin Gök   | 13.10.2019
Engellilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Erzurum

Erzurum'da bir grup engelli, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla askeri üniforma ve Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Erzurum Tabyaları bölgesinde bir araya gelen Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, harekata destek amacıyla ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık bir kilometre yürüdü.

Bir kısmı askeri üniforma giyen engelliler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana emanet ümmet başın selamet", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak tekbir getirdi.

Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ve vatan savunmasında görev alan güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Söz konusu vatan ise ölümü dahi engel olarak görmeyeceklerini yürüyüşle ispat etmek istediklerini vurgulayan Keleşoğlu, şöyle konuştu:

"Şairin dediği gibi 'Toplu vurdukça sineler, onu top sindiremez' misali sınırdaki Mehmetçiklerle her an aynı duyguyu yaşıyoruz. Biliniz ki moral ve destek için yaptığımız tabya yürüyüşü ve okuduğumuz Fatihalardan haberdar olan şehitlerimizin manevi huzurlarının sizlerle olacağından eminiz. Bu vesile ile harekata desteğimiz tamdır. İcabında yanınızda, düşmana karşı etten duvar örmeye hazırız."

Yürüyüşe katılan bedensel engelli milli sporcu Gökhan Seven, yürüyüşle Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek olmak istediklerini belirterek "Mehmetçik'imiz şunu bilsin ki onlar sınırda başarılı oldukça bizler de Avrupa ülkelerindeki yarışmalarda başarılı olarak onlara destek vereceğiz." diye konuştu.

Bedensel engelli Ömer Dur, "Allah Mehmetçik'i korusun, ordumuzu muzaffer etsin. Her zaman ve her konuda gücümüz yettiği kadar askerimizin yanındayız." dedi.

Engelliler, yürüyüşün ardından tabyalarda mezarı bulunan şehitler için dua etti, Fetih Suresi okudu.

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