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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'ın teröristlerden kurtarılması Akçakale'de sevinçle karşılandı

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması Akçakale ilçesinde sevinçle karşılandı.

Ramazan Kaya   | 13.10.2019
Tel Abyad'ın teröristlerden kurtarılması Akçakale'de sevinçle karşılandı

Şanlıurfa

Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kahramanmaraşlı bir grup vatandaş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçeye gelen bazı vatandaşlar konvoy oluşturdu. ( Ramazan Kaya - Anadolu Ajansı )

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sevinçle kutlandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Tel Abyad ilçesinde, TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmaların ardından ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi Akçakale ilçesinde büyük sevinç yarattı.

Ellerine Türk bayrağı alan ilçe sakinleri araç konvoyu oluşturarak ilçede tur attı ve askerlere sevinç gösterisinde bulundu.

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