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Barış Pınarı Harekatı

Akar, Fransa, İngiltere ve ABD Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa, İngiltere ve ABD Savunma Bakanları ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.10.2019
Akar, Fransa, İngiltere ve ABD Savunma Bakanları ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin Fırat'ın doğusunda barış koridoru tesis etmek olduğunu vurguladı.

Fransa

Akar, görüşmede, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğunu, 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini anımsatan Akar, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığına dikkati çekti. 

Akar, ayrıca Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, alt yapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.

İngiltere

Akar-Wallace görüşmesinde savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Akar'ın görüşmede ayrıca Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdiği ifade edildi.

ABD

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da muhatabına bilgi verdi.

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